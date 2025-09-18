Carlos Gimeno aspira en Boston a acabar la temporada en el podio de saltos de gran altura

Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El canario Carlos Gimeno aspira a partir de este viernes en Boston (Estados Unidos) a convertirse en el primer español en acabar la temporada de las Series Mundiales de saltos de gran altura en el podio, para lo que necesita superar al mexicano Jonathan Paredes, quien le aventaja en un punto.