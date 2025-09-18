Carlos Gimeno aspira en Boston a acabar la temporada en el podio de saltos de gran altura

Gimeno, de 25 años, tiene la oportunidad de rematar una campaña en la que ya hizo historia el pasado 27 de julio cuando logró la medalla de plata en el concurso de plataforma de 27 metros en los Mundiales de natación celebrados en Singapur, en la primera ocasión en la que un español conseguía colgarse un metal en saltos de gran altura.
Después de ganar la prueba de las Series Mundiales de 'Red Bull Cliff Diving' en Polignano a Mare (Italia), de un quinto puesto en Filipinas y de un sexto en Mostar (Bosnia), el saltador canario llega a la última cita del calendario con opción de sumar la medalla de bronce en la clasificación final.
Además de poder subir al podio, si Gimeno consigue terminar entre los cuatro primeros clasificados, obtendrá el billete automático para la temporada que viene.
La prueba en Boston, con el tejado del Instituto de Arte Contemporáneo como plataforma, se desarrollará mañana, viernes, y el sábado.
Por el título, pugnarán el francés Gary Hunt, que aspira a su undécima corona, y el rumano Constantin Popovici, campeón en 2023, quienes están separados por siete puntos.
En la categoría femenina, la australiana Rhiannan Iffland ya tiene asegurado su noveno título consecutivo, lo que la ha consolidado como la mejor clavadista de la historia.