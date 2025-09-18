Gout Gout dice adiós en semis y despeja el camino a Lyles, Tebogo y Levell

Concentrado y con la cadena dorada del cuello sujeta en la boca, Gout Gout tomó la salida por la calle tres con un tiempo de reacción de 0.140, el segundo menor de los ocho atletas en disputa. Supo mantener el ritmo y, a los ochenta metros, iba primero, pero el talento de Levell, que impulso con su esprint con la carrera, le hizo sufrir para mantenerse entre los dos primeros que irían directos a la final.

Al final, cuarto puesto con 20.36, a seis centésimas del tercero, el estadounidense Courtney Lindsey (20.30) y más lejos de Tebogo (19.95) y Levell (19.78), que se clasificaron los dos.

El australiano, con el decimoctavo mejor tiempo de los 24 semifinalistas, se marcha de Tokio tras realizar un buen papel en su debut mundialista absoluto con solo 17 años.

Las mismas cualidades mostradas en la capital japonesa son las que asombraron al mundo el pasado 24 de junio en Ostrava (República Checa), en su primera incursión en el circuito profesional. Ganó al cubano Reynier Mena, que llegaba a la cita tras imponerse en las reuniones de la Liga de Diamante de Oslo y Estocolmo, y adornó su triunfo con un tiempo de 20.02 que supuso un nuevo récord de Oceanía.

Gout Gout rebajó en dos centésimas la plusmarca oceánica que él mismo estableció en diciembre de 2024 cuando corrió en Brisbane en 20.04 segundos, una marca que le permitió mejorar los registros que firmaba a los 16 años la 'leyenda' Usain Bolt, que durante su paso por Tokio ya dijo que iba a estar "muy atento" a sus evoluciones.

Gout, tercero de siete hermanos, nació en Ipswich (Queensland) en 2007, después de que sus padres llegaran desde Sudán del Sur. Ahora, gracias a su talento sobre la pista, ha firmado un contrato millonario con una marca deportiva de más de seis millones de dólares hasta 2032, año en el que se celebrarán los Juegos en su país, en Brisbane, y que seguramente sean especiales para él.