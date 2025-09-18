La Comunidad de Madrid premiará a Jonas Vingegaard y a La Vuelta tras las protestas

Así lo ha indicado Ayuso durante la sesión de control que se celebra en la Asamblea de Madrid, donde ha expresado su apoyo "a los 22 policías que fueron abandonados a su suerte en la Vuelta Ciclista a España y que fueron agredidos en una situación bochornosa", en referencia a las protestas propalestinas del pasado domingo que paralizaron la etapa final de la Vuelta.

Ayuso ha asegurado que la Medalla Internacional para Vingegaard se debe a que es un ciclista internacional que no se merece recibir su reconocimiento por la victoria en La Vuelta "sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes (la izquierda) provocaron".

La Medalla de Oro a la Vuelta la ha justificado la presidenta regional porque es una competición internacional de las que "dan nombre al pueblo de Madrid", una región que ha definido como de integración, abierta al mundo y alegre, y que, ha rematado en su intervención, el Gobierno de España "ha intentado desguazar".