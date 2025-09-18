Leyanis Pérez: "Este oro cierra un año increíble"

Leyanis Pérez, con 14,94 metros como marca, logró la medalla de oro en los Mundiales de Tokio y sumó con esta victoria un nuevo título en su palmarés, que también incluye dos triunfos generales en las Liga Diamante de 2024 y 2025 y un oro esta temporada en los Mundiales de pista cubierta de Nanjing.

"Vine para tener una buena serie, para ser constante. Quería romper la barrera de los quince metros pero no pudo ser. Aún así estoy satisfecha con mis saltos pero confío en mí misma. Dios tenía un plan para mí y finalmente obtuve mi título mundial al aire libre", dijo Leyanis, que con su victoria se llevó todos los focos que anteriormente eran para Yulimar.

"Estoy muy feliz de tener de vuelta a Yulimar y de tenerla en el podio. Seguro que volverá a hacer grandes cosas pero este es un año increíble para mí, con el oro mundial en pista cubierta y al aire libre. Fue una noche especial para las cubanas. Les diré a mis compatriotas que sigan luchando. He caído y me he recuperado. Hay mucho sacrificio, pero nada supera la satisfacción de superarse y ganar una medalla", concluyó.