Los 49ers lamentan el fallecimiento de Jim Fahnhorst, tres veces campeón del Super Bowl

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del ex apoyador Jim Fahnhorst. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", fue el mensaje que compartió el equipo a través de sus redes sociales.

Fahnhorst contribuyó a la obtención de los Super Bowls XIX, XXIII y XXIV durante la época dorada de los gambusinos en la década de los años 80, en la que jugó tres años junto a su hermano Keith, quien también obtuvo dos Super Bowls con el equipo en las ediciones XVI y XIX.

Keith, quien jugó en San Francisco entre 1974 y 1987, falleció en el 2018, a los 66 años, misma edad de su hermano.

Jim Fahnhorst nació en St. Cloud, Minnesota, un 8 de noviembre de 1958. Llegó a la NFL seleccionado por los Minnesota Vikings en la cuarta ronda del Draft de 1982, equipo con el que nunca debutó.

Pasó la temporada 1983 con los Chicago Blitz y la de 1984 con los Arizona Wranglers de la United States Football League (USFL), incipiente liga alternativa a la National Football League (NFL), que estuvo en funcionamiento sólo entre 1983 y 1985.

En 1984 firmó con los 49ers, franquicia en la que permaneció hasta la temporada de 1990.

En la campaña de 1986 logró cuatro intercepciones, un récord del equipo para un apoyador que comparte con la actual estrella, Fred Warner; y los históricos Keena Turner, su compañero que jugó en 49ers entre 1980 y 1990, y Frank Nunley, quien se vistió de gambusino de 1967 a 1976.

En siete temporadas con San Francisco, jugó 82 partidos, 38 de ellos como titular. Registró 232 tackleadas, siete intercepciones y una captura de mariscal de campo.

También participó en seis partidos de postemporada, cinco como titular, a lo largo de los cuales registró 17 tackleadas.