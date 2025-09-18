Lyles: "La final de 200 va a ser mágica"

Lyles, que defiende la doble corona mundial de 200 metros de Eugene 2022 y Budapest 2023, se metió en la final ganando su serie con un tiempo de 19.51, mejor marca del año.

"Me sorprendí a mí mismo. Retrocedí un poco al llegar a los últimos veinte metros. Voy a hacer una carrera completa en la final. El objetivo hoy era tomar bien la curva y terminar primero. Cuando me levanté después de los primeros cincuenta metros, creí oír a Zharnel Hughes corriendo y me dije: "No me vas a alcanzar". El mensaje de hoy fue que no pueden ganarme. Sabía que iba rápido al salir de la curva, pero no esperaba 19.51. Esperaba 19.60 o 19.70. La final va a ser mágica", dijo Lyles, al terminar la carrera.

La final la disputarán Noah Lyles y su compatriota Kenny Bednarek, el dominicano Alexander Ogando, el jamaicano Bryan Levell, el botsuano Letsile Tebogo, el británico Zharnel Hughes, el sudafricano Sinesipho Dambile y el atleta de Zimbabue Piwanashe Makarawu.