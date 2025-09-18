Marileidy Paulino, subcampeona del mundo de 400 metros con récord nacional

La final por el oro de los 400 metros fue vibrante, de altos vuelos, y el público acompañó con sus palmas mientras contemplaba una carrera histórica, ya que desde 1985 ninguna atleta había logrado dar la vuelta al estadio en menos de 48 segundos y en esta ocasión lo hicieron dos corredoras.

Marileidy Paulino, campeona olímpica en París y oro mundial en Budapest 2023, era la rival a batir y McLaughlin pudo con ella. La estadounidense, por la calle cinco, voló, literalmente, sobre una pista mojada por la lluvia, y paró el crono en 47.78, récord de los campeonatos y a solo dieciocho centésimas de la histórica plusmarca (47.60) que aún posee desde el 6 de octubre de 1985 en Camberra la alemana Marita Koch.

La velocidad de McLaughlin, doble campeona olímpica de 400 vallas y del relevo 4x400, hizo exprimirse al máximo a Marileidy Paulino, que llegó a meta con un tiempo de 47.98, récord nacional dominicano y tercer tiempo más rápido de la historia.

El bronce fue para la bareiní Saiwa Ed Naser con 48.19, su mejor registro de la temporada, que arrebató el puesto de podio a la polaca Natalia Bukowiecka (49.27).

