McLaughlin: "Había gente que dudaba de mi con el cambio a los 400"

Sydney McLaughlin-Levrone, con un tiempo de 47.78, el segundo más rápido de la historia, se llevó el oro y el récord nacional y de los campeonatos de los 400 lisos. De hecho corrió tan rápido que se quedó a solo dieciocho centésimas de la histórica plusmarca (47.60) que aún posee desde el 6 de octubre de 1985 en Camberra la alemana Marita Koch.

"Es increíble, un honor. Sabía que mucha gente dudaba de mí al cambiar de los 400 metros vallas a los 400 metros lisos pero al final tenía fe en mi entrenamiento. Sabía que tenía fuerza para correr tan rápido, era solo cuestión de tiempo", dijo la estadounidense, que reconoció que la ayudó tener a la dominicana Marileidy Paulino al lado.

"Verla me ayudó mucho pero aún tenía que trabajar duro. Mi entrenador me dijo que saliera de los bloques lo más rápido posible, que no me quedara mucho tiempo. Sabía que las chicas me iban a presionar pero lo importante era mantener la calma", señaló.

"Ahora tendremos que hablar sobre el calendario de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Quizás podría correr los 400 y los 400 vallas. Necesitaría algunos días de descanso entre ambas pruebas y hay mucha competencia en ambas. Hay que pensarlo porque hay que respetar a todas las chicas. Para lograr tus mejores resultados, necesitas que tu cuerpo esté preparado", finalizó.

