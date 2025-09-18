Rin Kubo, prima del futbolista Take Kubo, ilusiona en su debut a la afición japonesa

Kubo, atleta más joven del equipo japonés y primera atleta femenina de secundaria en formar parte de la selección en unos Mundiales absolutos desde hace dieciocho años, pertenece a la escuela secundaria Kushimoto Shionomisaki, en Wakayama, donde nació y entrena.

La joven atleta japonesa, prima carnal de Take Kubo, que es hijo del hermano mayor de su padre, no se arrugó ante atletas de mucha más edad, más veteranas y con más oficio.

La primera vuelta la hizo al mismo ritmo que ellas y, de hecho, al paso por el 400, iba primera, momento en el que al acelerarse la carrera comenzó a verse relegada hasta la última vuelta, en la que demostró con un potente esprint la velocidad que tiene y que solo la separó del cuarto puesto veintiuna centésimas, el tiempo (2:02.63) que marcó la jamaicana Kelly-Ann Beckford.

La ganadora de la serie fue la etíope Tsige Guduma con 2:01.53, que pasó de ronda a semis junto a la estadounidense Maggi Congdon (2:01.74) y la italiana Elisa Coiro (2:01.86).

Rin Kubo es la gran promesa del mediofondo japonés, tal y como demostró en 2024, con 16 años, al ser la primera atleta del país nipón en bajar de los dos minutos en una carrera de 800 metros -la carrera no fue reconocida por World Athletics- con un tiempo de 1:59.93, que este 2025, el pasado 5 de julio, rebajó de nuevo con 1:59.52 en el Campeonato Nacional.

La irrupción de Kubo, vigente subcampeona de Asia, ha despertado la ilusión del público japonés, que el pasado año también la vio brillar en el Mundial sub-20 de Lima (Perú) con 16 años, quedando sexta en la final de 800 metros contra atletas mayores de edad que ella.