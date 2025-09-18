Yulimar Rojas: "Tengo sentimientos encontrados, podía haberlo hecho mucho mejor"

Yulimar Rojas, que aspiraba a ganar su quinto título mundial al aire libre, sufrió la falta de ritmo por llevar dos años sin competir debido a una lesión que ya la impidió también estar en 2024 en los Juegos Olímpicos de París. Se llevó el bronce con 14,76 metros y presenció sobre la pista mojada del Estadio Olímpico de Tokio como su sucesora era Leyanis Pérez, que alcanzó los 14,94 metros.

"Estoy muy emocionada, con sentimientos encontrados. Fue una bendición para mí volver a la final del Mundial después de dos años tan difíciles. Estoy muy orgullosa de ello y es una victoria para mí. He vuelto al podio pero quería más", dijo Yulimar, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

"En el fondo siento que podría haberlo hecho mucho mejor pero esto es deporte. Estoy orgullosa de mí misma. Tuve dos años muy duros pero así es la vida de un atleta. Hay que superar los momentos difíciles y demostrar que se puede volver. Eso es lo que hice y significa mucho para mí", concluyó.