Alison dos Santos, subcampeón del mundo de 400 vallas

“Este es un estadio increíble, la pista es muy buena, y poder competir aquí con estadio lleno y energía buena me motiva mucho”, dijo al llegar a Tokio el brasileño, que en este mismo recinto, en 2021, se llevó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Dos Santos, de 25 años, solo se vio superado por Rai Benjamin pero durante unos minutos incluso fue campeón del mundo, ya que el estadounidense estuvo descalificado hasta que los jueces comprobaron que la valla que tiró durante la carrera no afectó al nigeriano Ezekiel Nathaniel, que firmó 47.11, récord nacional, y fue cuarto.

El objetivo del brasileño era luchar por el oro y así recuperar el mismo metal que ganó en Eugene 2022. Un año más tarde, lastrado por una lesión en sus meniscos de la que se recuperó antes de competir, quedó quinto y fuera del podio en el Mundial de Budapest 2023.

El triple campeón del mundo en Londres 2017, Doha 2019 y Budapest 2023, el noruego Karsten Warlhom, quedó quinto con 47.58.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy