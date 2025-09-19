Almada: "Me está sorprendiendo que haya tantos parones en el juego y que se consientan"

En este sentido, el técnico uruguayo ha asegurado que conocía Primera y Segunda, y no le ha sorprendido la "paridad" que hay, sobre todo en Segunda, donde "el último puede ganar al primero", pero sí "los constantes cortes para ganar minutos, muchas simulaciones que buscan engañar al colegiado, y que no son frenadas".

"En esto tenemos mucha responsabilidad también los entrenadores y, en mi caso, el objetivo es sostener el resultado desde el punto de vista del juego, no haciendo engaños, sino con preparación, teniendo la pelota, y no con otro tipo de artimañas que perjudican al crecimiento del fútbol", ha expresado.

Y ha insistido en que son situaciones que hay que sortear pero que deberían cambiar entre todos los que aman el fútbol "para poder dar agilidad al juego y que gane el que está mejor preparado, no el que recurre a los parones para tratar de conseguir la victoria".

Almada mantiene su optimismo, sobre todo cuando ve la disposición de la plantilla, porque eso le hace creer que "se pueden conseguir cosas importantes", si bien es consciente de que "hay que seguir mejorando", lo que se hace mejor con buenos resultados, ya que estos dan "más confianza" a todos.

Respecto al juego, ha dejado claro que es entrenador, "no mago" y, en dos meses, "milagros no se producen", menos aún "con una plantilla cambiada, en su gran mayoría", que lógicamente comete errores, pero están todos alineados para seguir creciendo y mantener la buena racha.

Por último, preguntado por los datos aportados por LaLiga respecto al límite salarial y el coste de plantilla -uno de los más altos de la categoría-, ha indicado que él valora "la parte técnica y la entrega de los jugadores" y el hecho de que el plantel sea "bueno, numeroso, en una gran armonía y convivencia y que ofrece un clima estupendo para trabajar", ha concluido.