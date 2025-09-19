Arranca el Clásico RCN con Rodrigo Contreras como gran favorito al título

La prueba transitará por los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, donde se conocerá al sucesor de Kevin Castillo, quien ahora defiende los colores del Movistar español.

Corredores y directores técnicos han coincidido en que una de las jornadas que definirá la carrera será la sexta, de 168 kilómetros, que incluye el ascenso al Alto del Sifón antes de llegar a Manizales.

También será fundamental la última fracción, el domingo 28 de septiembre, una contrarreloj individual de 12 kilómetros en terreno de ascenso que finalizará en el Cerro Cristo Rey, en Cali.

El máximo favorito al título, Contreras (Nu Colombia), contará con el respaldo de Sergio Luis Henao, Cristian Camilo Muñoz y Javier Jamaica, con el objetivo de lograr el doblete en las dos grandes del ciclismo nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Contreras, de 31 años, tiene en este 2025 victorias en las clásicas de Rionegro, Anapoima, Carmen de Viboral y la Vuelta a Boyacá, títulos que sumó a la consecución de su segunda camiseta consecutiva de campeón en la Vuelta a Colombia.

El camino no le será fácil a Contreras. El Team Medellín tiene en sus filas a Óscar Sevilla, cuatro veces campeón del Clásico; Diego Camargo, subcampeón de la Vuelta a Colombia, y Brayan Sánchez.

El Trululu Guacamaya de Venezuela trae en su nómina a Eduin Becerra, campeón de la Vuelta al Táchira; Carlos Torres y Julio Blanco, mientras que el Gobernación de Trujillo lo encabezan Juan José Ruiz, Luis Guillermo Mora y Luis Alfredo Pinto.

Por su parte, el equipo continental colombiano Shimano lo comandan Juan Carlos López, que viene de ser subcampeón de la Vuelta a Venezuela; Róbinson López, que ocupó el segundo puesto en el Clásico del año pasado, y Andrés Pinzón.

También serán corredores importantes en esta carrera de nueve etapas Wilson Peña y su compañero Sebastián Castaño, del Team Sistecrédito, así como Yeison Reyes, del Orgullo Paisa.