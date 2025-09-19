Coe: "Duplantis es una estrella del rock, nos está empezando a costar caro"

Duplantis ha sido uno de los grandes protagonistas de los Mundiales de atletismo de Tokio. En su final, con un salto de 6,30 metros, se llevó el oro, dotado con 70.000 euros, y batió el récord mundial por decimocuarta vez, algo que, por extensión, le está permitiendo engrosar su cuenta corriente.

"Duplantis es una estrella del rock y una persona fantástica para nuestro deporte. La otra noche me fascinó. Hubo un momento de verdadera celebración en ese estadio. Ni un solo espectador se levantó de su asiento para irse a casa. Quizás quienes lo vieron entendieron que las verdaderas fiestas están en los estadios", dijo Duplantis, en una charla con varios medios de comunicación.

"Sé que los atletas de este nivel, como Duplantis, no se mueven por el dinero, sino por la ambición personal. Batirá récords mientras tenga el apetito físico y mental para hacerlo. Por mi parte, voy a tener que ir a verle y decirle que, debido a este nuevo récord, vamos a tener que cancelar la fiesta de fin de año. Nos está empezando a costar caro", sonrió.

La próxima temporada, en 2026, uno de los grandes eventos serán los Mundiales Ultimate, cuya primera edición será en Budapest y que serán en años alternos. Contarán con una dotación de diez millones de dólares en premios.

"La celebración es un gran logro. Siempre me he comprometido a hacer todo lo posible para brindarles a los atletas al menos un mínimo de seguridad financiera a los atletas. No entro en el laberinto moral de si el premio económico es lo correcto o si es la antítesis del movimiento olímpico. Quienes suelen discutir sobre eso no suelen preocuparse por dónde vendrá su próxima comida", comentó.

Sobre el conflicto político que se está viviendo en Gaza con los ataques de Israel a Palestina, Coe no quiso entrar a valorar la situación.

"Mi papel aquí no es un papel político. ¿Cómo veo la situación?. No es sostenible en este momento y espero que lleguemos a un punto en el que haya un entendimiento y, de una manera u otra, se termine la violencia", comentó el exatleta británico, que también aseguró que "no ha tenido ninguna presión" para volver a acoger a Rusia en competiciones internacionales.

"Me mantengo firme. Y una de las cosas de las que más orgulloso me siento es del apoyo que hemos dado a la Federación de Ucrania en este tiempo", concluyó.