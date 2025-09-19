El COI retira y reasigna medallas del ruso Ustyugov en Vancouver 2010 y Socchi 2014

La reasignación de las medallas olímpicas del Comité Ejecutivo del COI, anunciada este miércoles en rueda de prensa tras su reunión en Milán (norte Italia), se concede después de que se hayan agotado todos los recursos y se hayan cerrado todos los procedimientos con el deportista ruso.

Son cinco competiciones que sufrieron cambios debido a esta reasignación. A Ustyugov le fueron retirados de Vancouver 2010, por tanto, el oro en biatlón (15 km), el bronce en biatlón relevos de 4x7,5 y el cuarto puesto en biatlón (20 km). Además, en Socchi 2014 le fueron retirados el oro en biatlón relevo 4x7,5 y el quinto puesto en biatlón persecución de 12,5 km.

En su lugar, en Vancouver 2010, el oro de biatlón (15 km) corresponde ahora al francés Martín Fourcade, la plata al eslovaco Pavol Hurajt y el bronce al austríaco Christoph Sumann; mientras que el bronce en biatlón relevos de 4x7,5 es ahora de Suecia.

Además, en Socchi 2014, el oro en biatlón 4x7,5 es alemán, la plata austríaca y entra en el podio Noruega.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Siguiendo la propuesta de la Comisión de Atletas del COI y de acuerdo con los Principios de Reasignación de Medallas Olímpicas, los deportistas pueden elegir ahora entre varias opciones cómo desean recibir su medalla olímpica reasignada que busca brindar un reconocimiento significativo a aquellos atletas que no pudieron celebrar sus logros en su momento.

Una de estas opciones es recibir la medalla en una ceremonia en una sede física o un lugar de celebración similar durante los próximos Juegos Olímpicos, siempre que el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (COJO) correspondiente lo permita.

Para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, el COI ofrecerá esta opción en colaboración con el COJO y la Unión Internacional de Biatlón (IBU).