El guatemalteco Lester Martínez mira hacia el top uno de los boxeadores supermedianos

"Se siente genial ser el número 4", dijo el pugilista en una breve comparecencia con los periodistas antes de sostener una reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el Palacio Nacional de la Cultura.

La categoría en la que figura el guatemalteco, los 76,2 kilogramos o supermediano, es encabezada por el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

Martínez empató su pelea por decisión dividida con el francés Christian Mbilli el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

"Ha sido un camino bastante largo, pero lleno de muchas emociones y, sobre todo, con la fe de que vamos a ser el número uno, el mejor del mundo. Solo falta seguir esforzándose", expresó el boxeador, originario del municipio de Melchor de Mencos, en el departamento norteño de Petén.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pugilista, con la sonrisa que lo caracteriza, enfatizó que su principal aspiración es convertirse en el número uno de su categoría del CMB: "Ya estamos más cerca".

Sobre la segunda pelea que sostendrá con Christian Mbilli, Martínez explicó que fue su equipo el que la solicitó al CMB luego del empate.

"Nosotros como equipo la solicitamos porque sabemos lo que podemos lograr en la segunda pelea. Por supuesto que no será fácil, el boxeador es fuerte, aguerrido, pero nosotros tenemos lo nuestro", afirmó.

El pasado miércoles, el Consejo Mundial de Boxeo confirmó oficialmente la revancha entre Martínez y Mbilli, cuya fecha aún no se ha definido.

Lester Martínez debutó en 2019 y desde entonces acumula 19 victorias (16 por nocáut) y un empate, contra Mbilli.