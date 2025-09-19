Flor Denís Ruiz y Valentina Barrios se clasifican para la final de jabalina

Tokio, 19 sep (EFE).- Las colombianas Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios lograron este viernes el pase a la final de lanzamiento de jabalina de los Mundiales de atletismo de Tokio, para los que las principales candidatas al oro son la serbia Adriana Vilagos y la australiana Mackenzie Little.