La ecuatoriana Juleisy Angulo, a la final de jabalina con récord nacional

Angulo, de 24 años, disputa en Tokio su tercer Mundial absoluto. En los otros dos, Eugene 2022 y Budapest 2023, no pasó la ronda de clasificación.

"Estoy agradecida por todo el trabajo duro que hemos hecho con mi entrenador. Este esfuerzo está dando frutos y mi experiencia me ha ayudado. Ha sido un camino difícil desde mi penúltima etapa, con dos cirugías en la rodilla izquierda, y me estoy recuperando de una lesión en el hombro derecho", declaró la lanzadora ecuatoriana, que estuvo sin competir en 2024.

"Nada me detendrá. La medalla de bronce de Paula Milena Torres en marcha para nuestro país me inspiró mucho. Ambas tenemos la misma edad. Ahora que estoy en mi tercer campeonato, es hora de ganar una medalla", señaló.

Los 63,25 metros de Juleisy Angulo en Tokio suponen un nuevo récord nacional que mejora los 62,33 que ella misma poseía como plusmarca ecuatoriana desde el pasado 24 de agosto en Braganca Paulista (Brasil).

Angulo entró a la final como tercera de su serie tras la serbia Adriana Vilagos (66,06) y la australiana Mackenzie Little (65,54).