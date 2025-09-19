Lyles: "Estoy deseando que llegue 2027 para ser el único hombre con cinco títulos de 200"

Noah Lyles se reivindicó con un tiempo de 19.52 en los 200 metros como el gran dominador de la distancia con su cuarto oro mundial consecutivo y, en su particular duelo con el botsuano Letsile Tebogo, campeón olímpico, se coló su compatriota Kenneth Bednarek, plata, y el jamaicano Bryan Levell, bronce.

"Estoy deseando que llegue 2027 para convertirme en el único hombre en ganar cinco títulos de 200. Hoy no tuve la misma salida que en la semifinal, pero sabía que seguía avanzando rápido. Estudié a mis competidores. Sabía que su impulso se notaría al acercarnos a los 150 metros, pero el mío se intensificaría después de alcanzar esa marca. Ser paciente fue lo más importante porque controlé la carrera", dijo Lyles, en conferencia de prensa.

"Sabía que algunos de los chicos se iban a tensar, pero me mantuve relajado y cumplí con mi tarea. Estoy orgulloso de poder demostrar todas mis habilidades", comentó el velocista de Florida, que no guardaba buenos recuerdos del estadio de Tokio.

"No tengo buenos recuerdos de los Juegos de Tokio 2021. En ese momento estaba deprimido pero esta vez tengo energía. Me encanta lo que hago y soy feliz. Tengo el mejor equipo de apoyo y el mejor público que podría haber pedido. Mi cara está rebosante de luz sobre Tokio. Es un momento increíble y de tanta alegría que recordaré para siempre. Ahora quiero ganar la medalla de oro en el relevo", concluyó.

