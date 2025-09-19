Ogando: "Me alegra volver a estar entre los mejores del mundo"

Tokio, 19 sep (EFE).- El dominicano Alexander Ogando, sexto en la final de los 200 metros lisos de los Mundiales de atletismo en el Estadio Olímpico de Tokio con un crono de 20.01, dijo marcharse de Japón "feliz y alegre por volver a estar entre los mejores del mundo".