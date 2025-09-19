Panamá cierra con resultados óptimos en el Mundial de Atletismo con Woodruff y Cabrera

Woodruff terminó su participación mundialista en el quinto lugar de la final de los 400 metros vallas, con un tiempo de 53.34 segundos, la segunda mejor marca de su carrera.

El oro en esta prueba fue para la gran favorita, la neerlandesa Femke Bol, que firmó la mejor marca mundial del año (51.54 segundos) para revalidar la corona que conquistó hace dos años en Budapest.

Tras la competencia, la panameña reconoció sentirse bien aunque con la nostalgia de no haber alcanzado el podio, pero afirmó: "Hice mi segundo mejor tiempo y estoy muy contenta con eso".

Con el 52.66 segundos logrado en las semifinales del Mundial logró su mejor marca personal y nuevo récord suramericano. El anterior registro, de 53.69, le pertenecía también a la panameña y el mismo data desde las semifinales del Mundial de Oregón 2022.

"Sin menospreciar a los demás atletas latinoamericanos, hay marcas que son muy complicadas, esta es una de esas (difíciles) de poder batir", señaló a EFE este viernes el secretario de la Federación Panameña de Atletismo (Fepat), Emilio Harari.

A nivel de Suramérica, según datos recopilados por World Athletics, las 25 mejores marcas de la región en esta prueba son de la vallista panameña, que este año ya había conseguido -en dos ocasiones- lograr hacer la prueba por debajo de los 54 segundos.

Agregó que el desempeño de la velocista "vislumbra alta competitividad", ya que completar tres carreras a ese nivel en un mundial "involucra no solamente una destreza física y mental del atleta, sino todo lo que hay detrás" en su preparación.

"Para poder disputar la final (en un mundial), tienes que llegar a ella (y) lass otras atletas se han preparado bien, físicamente están muy bien y algunas hasta mucho más jóvenes que Gianna (31 años)", manifestó el dirigente.

Harari destacó además que Woodruff asume su progreso con paciencia, pues la propia atleta le comentó que su evolución es "paso a paso", pensando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En cuanto a la marcha, Yassir Cabrera también tuvo una participación destacada al avanzar del puesto 48 en el ranking inicial al lugar 33 en la clasificación final.

"Es un atleta veterano que viene consolidando una trayectoria que le ha servido para representar a Panamá durante varios años en escenarios internacionales", señaló Harari, quien resaltó la buena técnica del panameño en una disciplina que en el Mundial tuvo numerosas descalificaciones.

Y recordó: "Me quedo con algunos comentarios que le hicieron y que personalmente pude escuchar luego de su presentación en Mar del Plata (torneo suramericano 2025), cuando quedó en cuarto lugar, donde los jueces se le acercaban y le decían que admiraban de alguna forma su técnica".

La temporada aún no termina para Woodruff y Cabrera, ya que ambos -adelantó Harari- estarán presentes en los Juegos Centroamericanos en Guatemala, del 18 al 30 de octubre de 2025 y en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, que se disputarán entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.

"Cabrera defenderá su título de campeón centroamericano y Woodruff regresará tras una ausencia en estas justas, con grandes opciones de imponer un nuevo récord regional", puntualizó Harari.