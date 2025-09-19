Richard Carapaz liderará al equipo de Ecuador en los mundiales de ciclismo

La FEC precisó que el equipo masculino de la categoría élite estará compuesto por Carapaz, Jonathan Caicedo y Martín López, mientras que la categoría sub-23 tendrá en hombres a Mateo Ramírez y en mujeres a Nahomi Játiva.
Carapaz participará junto a Caicedo y López en la prueba de ruta que tendrá lugar el domingo 28 de septiembre, mientras que Ramírez competirá en la contrarreloj sub-23 el 23 de septiembre y la modalidad de ruta el día 27, y Ramírez hará lo propio en la disciplina de ruta juvenil masculina el 26 de septiembre.
El organismo rector del ciclismo ecuatoriano resaltó que la participación de los ciclistas locales en Ruanda se dará gracias al Plan de Alto Rendimiento que apoya el Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio del Deporte.