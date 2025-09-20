El argentino Etcheverry se mete en cuartos y se cruzará con el francés Moutet

Etcheverry, 63 de la clasificación de la ATP, se hizo con la primera manga con facilidad, al romper los dos primeros saques de Hijikata, 111 del mundo, y en la segunda, volvió a arrebatarle el servicio para ponerse 3-2 y mantener la ventaja hasta el final.
El rival del argentino en el partido de cuartos de este domingo va a ser Moutet, de 26 años y 39 en la lista de la ATP, quien se deshizo de su compatiota Arthur Cazaux en un reñido enfrentamiento que se resolvió en tres sets (6-7, 6-3 y 7-6).
De pasar a semifinales, se enfrentaría con el ganador del cruce entre el estadounidense Learner Tien, cabeza de serie número siete, y el francés Valentin Royer, quien dio la sorpresa al eliminar al máximo favorito, el ruso Andrey Rublev, en dos sets (6-4 y 7-6).
En la otra parte del cuadro, el rival más fuerte es el también ruso Daniil Medvedev, cabeza de serie número dos, que ganó en octavos al estadounidense Nishesh Basavareddy por 6-2 y 6-3.
