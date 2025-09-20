Polideportivo

El argentino Etcheverry se mete en cuartos y se cruzará con el francés Moutet

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry se clasificó este sábado para los cuartos de final del torneo de Hangzhou (China) tras superar en dos sets al australiano Rinky Hijikata (6-1 y 6-4) y buscará un puesto en la semifinal ante el francés Corentin Moutet.

Por EFE
20 de septiembre de 2025 - 07:10
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2346

Etcheverry, 63 de la clasificación de la ATP, se hizo con la primera manga con facilidad, al romper los dos primeros saques de Hijikata, 111 del mundo, y en la segunda, volvió a arrebatarle el servicio para ponerse 3-2 y mantener la ventaja hasta el final.

El rival del argentino en el partido de cuartos de este domingo va a ser Moutet, de 26 años y 39 en la lista de la ATP, quien se deshizo de su compatiota Arthur Cazaux en un reñido enfrentamiento que se resolvió en tres sets (6-7, 6-3 y 7-6).

De pasar a semifinales, se enfrentaría con el ganador del cruce entre el estadounidense Learner Tien, cabeza de serie número siete, y el francés Valentin Royer, quien dio la sorpresa al eliminar al máximo favorito, el ruso Andrey Rublev, en dos sets (6-4 y 7-6).

En la otra parte del cuadro, el rival más fuerte es el también ruso Daniil Medvedev, cabeza de serie número dos, que ganó en octavos al estadounidense Nishesh Basavareddy por 6-2 y 6-3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado