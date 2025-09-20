El argentino Etcheverry se mete en cuartos y se cruzará con el francés Moutet

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry se clasificó este sábado para los cuartos de final del torneo de Hangzhou (China) tras superar en dos sets al australiano Rinky Hijikata (6-1 y 6-4) y buscará un puesto en la semifinal ante el francés Corentin Moutet.