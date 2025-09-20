El colombiano Wilmar Paredes gana la primera etapa y se convierte en líder del Clásico RCN

Paredes cubrió los 133 kilómetros que separan los municipios de Apartadó y Mutatá, en la subregión del Urabá, en el departamento de Antioquia (noroeste), en 3 horas, 14 minutos y 26 segundos.
Cristian Vélez (Shimano) y Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) entraron segundo y tercero, respectivamente, en una jornada caracterizada por elevadas temperaturas.
Animaron el día las fugas en las que estuvieron Camargo (Team Medellín), Osorio Julián Cardona (Team Medellín), Juan Diego Alba (Nu Colombia), Wilson Peña y Esteban Mejía (Team Sistecredito).
Sus esfuerzos no dieron frutos porque los equipos trabajaron para alcanzar a los punteros que, luego de batallar varios kilómetros, desistieron.
Luego lo intentaron otros corredores como el venezolano Enmanuel Viloria (Team Trululu Guacamaya) y más adelante hicieron lo mismo Misael Urián (Team Sistecredito), Hernán Gómez (Fundecom Tour) y Óscar Fernández (Team Medellín-EPM).
Sus esfuerzos fueron infructuosos porque el gran lote los arropó y todo se definió en el embalaje final, del que salió victorioso Paredes.
En la clasificación general individual, Paredes aventaja por cuatro segundos a Vélez y a Camilo Sepúlveda (Orgullo Paisa), que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Osorio quedó cuarto, a cinco segundos, mientras que Cardona es quinto, a una diferencia de siete segundos del líder Paredes.
El 'Duelo de Titanes' sigue este domingo con la segunda etapa de 58,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro El Volador.
La carrera bajará el telón el próximo domingo, 28 de septiembre, con una contrarreloj individual de 12 kilómetros en terreno de ascenso que finalizará en el Cerro Cristo Rey, en Cali.