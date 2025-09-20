El colombiano Wilmar Paredes gana la primera etapa y se convierte en líder del Clásico RCN

Bogotá, 20 sep (EFE).- El velocista colombiano Wilmar Paredes (Team Medellín) se adjudicó este sábado la primera fracción y se convirtió en el líder del Clásico RCN, en el que los favoritos al título, como Rodrigo Contreras y Diego Camargo, entraron con el mismo tiempo del ganador.