El Elche persigue estirar su buena racha ante un Oviedo necesitado

El conjunto ilicitano afronta el encuentro en el Martínez Valero (18.30 horas) en un momento deportivo idílico y con el reto de abrir un poco más la brecha con el descenso, mientras que su rival, cuarto por abajo en la tabla, pretende sumar sus primeros puntos como visitante para alejarse de la cola.

El equipo de Eder Sarabia llega a este encuentro lanzado y con excelentes sensaciones tras sumar seis puntos de los doce en juego, si bien el técnico ha admitido que el Elche aún tiene margen de mejora y que aún está lejos de lo que puede llegar a ser.

El entrenador local no quiere que su equipo caiga en la autocomplacencia y ha pedido al vestuario que tenga “las orejas tiesas” ante un rival que llega herido y con ganas de reivindicarse tras las dos derrotas que ha sufrido a domicilio.

El cuadro ilicitano no podrá contar para este partido con Yago de Santiago, lesionado de larga duración, ni con el delantero Álvaro Rodríguez, con molestias en la rodilla, pero recupera con respecto a la pasada jornada a Marc Aguado y a Germán Valera.

Sarabia no ha dado pistas sobre el equipo o el sistema de juego, pero todo apunta a que mantendrá en 3-5-2 con algunos cambios en puestos puntuales, como el regreso de Rodrigo Mendoza, que disputará su último partido antes de partir al Mundial sub20.

Da Silva y Rafa Mir, goleadores en la última jornada en Sevilla, se perfilan como titulares en el ataque, mientras la incógnita de la portería entre el argentino Dituro e Iñaki Peña, uno de los refuerzos de lujo, sigue abierta.

El cuadro ovetense encara su visita al Martínez Valero después de cosechar un triunfo y tres derrotas en las primeras cuatro jornadas.

Su técnico, Veljko Paunovic no puede contar con David Costas y Ovie Ejaria por lesión, pero recupera a un titular habitual en el ataque como Ilyas Chaira y dispone finalmente de Nacho Vidal, que entrenó con normalidad estos días tras el fuerte golpe en la cabeza sufrido en Getafe.

Todo hace indicar que el técnico azul volverá a situar a Rahim en el lateral izquierdo en detrimento de Javi López, mientras que la otra gran novedad en la defensa será la entrada de David Carmo en el eje de la defensa sustituyendo al lesionado David Costas.

En la delantera, Fede Viñas es baja por sanción tras la roja que recibió en Getafe y Salomón Rondón y Álex Forés se juegan un puesto en el ataque, aunque el internacional venezolano es el que más opciones tiene de ser el titular.

Elche: Dituro o Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Marc Aguado, Febas, Rodrigo Mendoza, Pétrot o Pedrosa; André da Silva y Mir.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, Carmo, Rahim; Dendoncker, Reina; Hassan, Ilic, Brekalo; Rondón.

Árbitro: Sesma Espinosa (comité riojano).

Puestos: Elche (8º, 6 puntos), Real Oviedo (16º, 3 puntos).

El dato: El Elche ha firmado el mejor arranque de su historia en Primera.

Sarabia: "El Oviedo es un equipo herido con ganas de demostrar que está en Primera por méritos propios”.

Paunovic: "Hay mucho pesimismo por parte del entorno. Este equipo necesita trabajo diario y así llegarán los resultados"

Altas: Germán Valera (enfermedad) y Marc Aguado (lesión) en los locales e Ilyas Chaira (lesión) en los visitantes.

Bajas: Álvaro Rodríguez y Yago de Santiago (lesión) en el Elche y David Costas y Ovie Ejaria (lesión) y Fede Viñas (sanción) en el Oviedo.