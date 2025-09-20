El relevo chileno del 4x100 femenino, eliminado en la ronda clasificatoria

Tokio, 20 sep (EFE).- El relevo femenino del 4x100 chileno formado por Macarena Borie, María Ignacia Montt, Isidora Jiménez y Anais Hernández, que este año batió en China el récord nacional con 43.64, quedó eliminado en la ronda clasificatoria de los Mundiales de atletismo de Tokio al ser quintos de su serie con un tiempo de 44.07.