Francia, México, España y Argentina se coronan en el Mundial Sub-23 de pelota

En la primera final de la tarde disputada en el frontón del Centro de Empleados de Comercio, en la especialidad de mano individual Francia se impuso a España por 2-0 (15-8 y 15-6), en un podio que completó México tras imponerse ante Perú en el duelo por la medalla de bronce por 2-0 (15-4 y 15-3).

La segunda final fue la de mano por equipos, y el campeón en esta especialidad fue México, que en la final se impuso ante Francia por 2-0 (15-0 y 15-11), mientras que en el duelo por el tercer puesto Euskadi doblegó a España por 2-0 (15-11 y 15-10).

Más tarde llegó el turno de la especialidad Xare, donde el campeón fue Francia tras vencer en la final por 2-0 a España con parciales de 15-11 y 15-8, mientras que el tercer lugar le correspondió al anfitrión Argentina, que venció por 2-0 (15-12 y 15-8) a Euskadi.

La última final le correspondió a la paleta de cuero, que tuvo como gran ganador a España, que en una apasionante final iberoamericana derrotó a Argentina por 2-1 (13-15, 15-8 y 10-4); el podio lo completó Euskadi tras vencer por 2-0 (15-6 y 15-9) a México.

En tanto, en la sede del Jockey Club, la especialidad de paleta de goma femenina tuvo su definición con el título para España tras vencer por 2-0 (15-8 y 15-10) en la final a México. El tercer puesto fue de Francia, tras vencer por 2-1 (9-15, 15-6 y 10-6) a Argentina.

En esta especialidad, en la zona reubicación, Perú terminó quinto tras vencer esta mañana por 2-0 (15-8 y 15-14)an Uruguay.

Por último, en la especialidad de paleta de goma masculina, el título fue para Argentina, que se impuso por 2-0 (15-3 y 15-6) ante México, para darle a los anfitriones el único festejo en su casa en este Mundial Sub 23 de Trinquete.

El tercer lugar le correspondió a Francia tras batir por 2-1 (11-15, 15-8 y 10-5) a Chile.

El Mundial en tierras argentinas incluyó representaciones masculinas y femeninas del anfitrión, España, Euskadi, Francia, México, Uruguay, Perú, Bolivia y Chile, y en su programa tuvo competencias en pelota goma, paleta cuero, xare y mano.

Más de 200 jóvenes pelotaris junto a cuerpos técnicos y familiares conformaron las delegaciones que se reunieron para la cita máxima de la ciudad santafesina, de un torneo que se disputó desde el lunes hasta este sábado.

La competición Sub-23 de Trinquete fue la antesala del Mundial de Pelota que organizará Argentina el próximo año en la provincia de San Luis, que podría suponer el estreno de Euskadi en la máxima competición a nivel absoluto.