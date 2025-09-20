Iñigo Pérez pide dejar a un lado los temas extradeportivos: “Hemos perdido el equilibrio”

“El periodo de extendernos sobre lo extradeportivo ha cumplido su plazo. Debemos reenfocarnos en lo que es el fútbol y la mejora como equipo (…) Hay demasiados asuntos extradeportivos, que son muy importantes, pero lo que hacen es alejarnos del foco del rendimiento y del resultado. Debemos mantener un equilibrio entre ambas y hemos perdido ese equilibrio por parte de todos”, comentó Pérez en una rueda de prensa en el estadio de Vallecas antes del último entrenamiento.

El técnico se refirió a problemas que aquejan al club, como el mal estado del césped de su estadio y el de su ciudad deportiva, el enfrentamiento entre una parte de la afición y el presidente del club, Raúl Martín, Presa o el que la grada visitante del campo de Vallecas no cumpla con las condiciones de seguridad, por lo que no viajarán aficionados del Celta.

“El equilibro se ha perdido y deberíamos mejorar en esto. Hasta donde nosotros podamos, vamos a ayudar, pero no nos da´”, añadió el entrenador navarro, quien advirtió de que en caso de no corregir esta deriva, “el éxito deportivo tendrá una aparición muy efímera” en una temporada muy intensa al jugar el Rayo en la Liga Conferencia europea.

Del conjunto vigués, empatado a cuatro puntos con el Rayo, elogió su planteamiento futbolístico y el de su técnico, Claudio Giráldez, y opinó será un rival complicado a pesar de no haber sumado aún una victoria en las cuatro jornadas de liga.

“Están en una situación similar a la nuestra. Son partidos que han merecido, que han generado, que quizá deberían tener más puntos. Los veo muy bien. No veo que este equipo haya bajado, ni veo algo alarmante en cuanto a lo negativo. Les veo en nuestro camino y tenemos que desarrollar los equipos. Ellos lo siguen haciendo y su entrenador es fantástico en esto”, explicó.

Por la forma de jugar de Rayo y Celta, Iñigo Pérez consideró decisivo adelantarse en el marcador: “Cuando nos ponemos por delante, estamos en una situación cómoda (…) En las segundas partes contra ellos, nos ha costado. Es un partido que va a ser bonito para verlo. Si queremos tener opciones, como en el día del Barcelona, que se nos elogió la forma de atacar, lo principal va a ser que podamos defender su forma de atacar y su potencial ofensivo y nosotros atacar muy bien”, analizó.

El técnico confirmó que el central brasileño Luiz Felipe será baja por problemas musculares, después de que se retirara contra Osasuna en el anterior partido, y que tampoco jugará ante el Celta el delantero francés Randy Nteka debido a un tendinitis de rodilla.

Ante lo apretado del calendario en las próximas semanas, con cinco partidos en quince días, Iñigo Pérez apuntó que no quiere forzar con los jugadores: “No podemos sacrificar a nadie en pos de un partido. Si uno no está al cien por cien, es mejor que descanse. No podemos suicidarnos en ese sentido”.