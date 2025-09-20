Juleisy Angulo: "Mi objetivo era llegar a la final, así que estoy emocionada con el oro"

Angulo, de 24 años, disputó en Tokio sus terceros Mundiales absolutos. En los otros dos, Eugene 2022 y Budapest 2023, no pasó la ronda de clasificación, algo que en la ciudad japonesa hizo con facilidad.

En la ronda previa, con 63,25 metros, batió su propio récord nacional y solo veinticuatro horas después volvió a superar esa marca, pasando de los 62,33 con los que llegó a Tokio a los 65,12 logrados en la capital japonesa

"Mi objetivo aquí era llegar a la final, así que estoy muy emocionada, no me lo creo. Compito para superarme pero tengo una batalla interna para superarme, así que estoy muy orgullosa de mi desempeño y del de Paola Torres (bronce en 35 km marcha) y de todas las mujeres latinoamericanas aquí", dijo Angulo en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

"Confío en mí misma porque también ​​mi entrenadora deposita mucha confianza en mí y en el trabajo que hemos hecho juntas. Mi compañera de entrenamiento, Flor Denis Ruiz, ganó la plata hace dos años y pensé que algún día podría estar a ese nivel. Yo soñaba con una medalla mundial desde que empecé en el atletismo pero también sé que he enfrentado algunas adversidades, como dos cirugías en la rodilla izquierda. Aún así perseveré y nunca me rendí", señaló.

La segunda en la final de jabalina fue la lituana Anete Sietina (64,64), con marca personal, y la tercera la australiana Mackenzie Little (63,58), bronce.