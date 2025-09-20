Julian Edelman, orgulloso de unirse a Tom Brady en Salón de la Fama de los Patriots

"Es un momento surrealista para mí. Haber tenido la oportunidad de jugar toda mi carrera aquí, rodeado de estas grandes leyendas es un orgullo. Ver a Tom Brady pasar el balón era poesía en movimiento. Él y muchos otros me desafiaron y forjaron para no decepcionar a nadie. Ha sido una bendición jugar aquí", afirmó Edelman, de 39 años, con la voz entrecortada en su ceremonia de inducción.

Edelman se convirtió en el miembro número 37 del recinto de los inmortales de los Pats al que Tom Brady, siete veces ganador del Super Bowls, pertenece desde junio del año pasado.

"Felicidades por tu ingreso a este Salón de la Fama. Un honor muy merecido, nadie lo merece más, ni encarna mejor lo que significa ser un patriota que tú", fueron las palabras que le dedicó Brady.

Edelman agradeció también a Bill Belichick, entrenador del equipo, por la exigencia en los años bajo su cargo.

"Vivía con miedo constante del entrenador y en cierto modo aún lo siento, a pesar de ello no puedo agradecerle lo suficiente por darme la oportunidad", señaló.

El exreceptor, quien se retiró en el 2021, jugó en New England entre 2009 y 2021; obtuvo tres anillos de campeón y una designación de Jugador Más Valioso en el Super Bowl LIII.

Julian fue homenajeado por Robert Kraft, propietario del equipo, y leyendas que ayudaron a los Pats a dominar las primeras dos décadas de este siglo con la obtención de seis trofeos Lombardi.

Además de Kraft, estuvieron presentes en la ceremonia Raymond Clayborn, Ty Law, Willia McGinest, Dante Scarnecchia, Andre Tippet y Mike Vrabel, actual entrenador en jefe del equipo.

En el evento Bill Parcels, quien dirigió a Patriots entre 1993 y 1996, también fue ingresado al Salón de la Fama.

Kraft reconoció al exentrenador de 84 años, como el hombre que construyó los cimientos para convertir a New England en el equipo más ganador de la NFL, junto con Steelers, en la era de los Super Bowls, con seis trofeos cada uno.

"Bill hizo que los jugadores creyeran, que los aficionados creyeran y me hizo creer a mí; construyó una cultura. Fue mentor de jugadores y entrenadores que luego moldearon este equipo. Sentó las bases de la dinastía que luego tuvimos", aseveró el directivo.

"Tengo que decir que no podría haber llegado a un lugar mejor. Este equipo siempre tendrá un lugar en mi corazón. A veces reflexiono sobre las cosas y desearía haberlas hecho diferente. Me siento algo melancólico, pero feliz de estar aquí", subrayó Parcels.

Luego de su paso por New England, Bill Parcels entrenó a los New York Giants, equipo con el que ganó las versiones XXI y XXV del Super Bowl.