La ecuatoriana Juleisy Angulo, campeona del mundo de jabalina con récord nacional

Juleisy Angulo, que continuamente animó ella al público con sus palmas para que la jalearan, fue la gran dominadora de la final de la jabalina desde el segundo lanzamiento, cuando llegó a los 65,12 metros que ninguna rival pudo igualar y ni tan siquiera acercarse.

La segunda fue la lituana Anete Sietina (64,64), con marca personal, y la tercera la australiana Mackenzie Little (63,58), bronce.

Angulo, de 24 años, disputó en Tokio su tercer Mundial absoluto. En los otros dos, Eugene 2022 y Budapest 2023, no pasó la ronda de clasificación, algo que en la ciudad japonesa hizo con facilidad.

En la ronda previa, con 63,25 metros, batió su propio récord nacional y solo veinticuatro horas después volvió a superar esa marca, pasando de los 62,33 con los que llegó a Tokio a los 65,12 logrados en la capital japonesa.

