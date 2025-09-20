María Pérez, a la altura de Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah

María Pérez, de 29 años, sigue coleccionando éxitos y escribiendo su nombre con letras de oro en el libro del atletismo histórico mundial. Su última gesta, tras repetir el doblete de Budapest en los Mundiales de Tokio, es ponerse a la altura de tres de los mejores deportistas de la historia.

Carl Lewis fue el primero en lograr dos dobletes consecutivos en pruebas individuales al ganar los 100 metros lisos y la longitud en los Mundiales de Helsinki 1983 y Roma 1987, cuando los campeonatos todavía se celebraban cada cuatro años.

Usain Bolt logró sus dos dobletes de oro individuales de forma consecutiva en los 100 y 200 metros en Moscú 2013 y Pekín 2015, siendo el gran dominador durante esos años de las pruebas de velocidad.

En esos mismos Mundiales de Moscú y Pekín también fue gran protagonista Mo Farah, que hizo sus dobletes en los 5.000 y 10.000 metros.

