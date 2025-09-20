Rayo y Celta se retan en Vallecas con la necesidad de enderezar el rumbo

El duelo entre los dos técnicos más jóvenes de Primera División, el rayista Iñigo Pérez y el gallego Claudio Giráldez llega después del tropiezo de los madrileños ante Osasuna en la anterior jornada (2-0) y de los cuatro empates a un gol encadenados por los vigueses, el último, en casa ante el colista, el Girona.

Tras la lesión muscular del central brasileño Luiz Felipe en el Sadar, Iñigo Pérez podría apostar de nuevo por el neerlandés Jozhua Vertrouwd como acompañante del francés Florian Lejeune y mantener al senegalés Pathé Ciss como motor del equipo en la medular junto con Isi y Unai López.

Al margen del defensa ghanés Mumin, lesionado de gravedad en la rodilla la pasada temporada, el técnico navarro no contará mañana con el delantero francés Randy Nteka, con una tendinitis de rodilla.

La duda es si introducirá alguna rotación en un once de salida ante el carrusel de partidos que el Rayo tiene por delante, con cinco partidos en quince días entre liga y Liga Conferencia europea, o si mantendrá el bloque de las cuatro jornadas previas, con el cambio obligado de Luiz Felipe.

En la punta de ataque, la previsión es que Iñigo Pérez apueste por mantener la dupla Álvaro García-Jorge de Frutos y dejar en el banquillo a Sergio Camello y al brasileño Alexandre Zurawski ‘Alemao’, quien debutó ante Osasuna.

El entrenador del Rayo ha hecho un llamamiento a volver a centrarse en los resultados en liga ante los diferentes frentes que mantiene el club, como el mal estado del césped de Vallecas y de su ciudad deportiva o la disputa de parte de la afición con el presidente de la entidad, Raúl Martín Presa.

Otro aspecto es que no habrá aficionados vigueses puesto que la grada reservada para la hinchada visitante no reúne las condiciones de seguridad.

Antes de su estreno europeo en Stuttgart, al Celta le espera una exigente batalla en Vallecas, donde solo ganó dos veces en Primera y la última hace 24 años. A eso se une que Giráldez todavía no ha celebrado un triunfo ante el Rayo. Y otro dato, quizás, más preocupante: su fragilidad defensiva le sigue costando muchos puntos.

Los cuatro tropiezos en Balaídos -derrota ante el Getafe y empates ante Betis, Villarreal y Girona- han rebajado el ambiente de euforia que se había desatado por el regreso a una competición continental ocho años después.

Giráldez se agarra a la mejoría exhibida por su equipo desde el tropiezo ante el equipo de Bordalás en la jornada inaugural. A partir de ahí, su equipo no fue inferior a ningún rival, pero se vio penalizado por sus errores propios.

El técnico celeste agitará nuevamente su once. El sueco Starfelt, ya recuperado de la lesión muscular que arrastraba, podría entrar en la línea defensiva. La gran duda está en si Borja Iglesias, goleador en los últimos dos partidos, arranca como titular o Giráldez mantiene a Ferran Jutglà, quien todavía no ha visto puerta.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Jozhua, Chavarría; Ciss, Unai López; Isi, Pedro Díaz; Álvaro García y De Frutos.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Moriba, Hugo Sotelo, Mingueza; Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Árbitro: Pendiente de designación.

Puestos: Rayo Vallecano (13º, 4 puntos); Celta de Vigo (14º, 4 puntos).

El dato: El Celta no gana en Vallecas en Primera División desde 1996, cuando se impuso 1-3 bajo las órdenes de Fernando Castro Santos.

Iñigo Pérez: "El periodo de extendernos sobre lo extradeportivo ha cumplido su plazo y debemos reenfocarnos en lo que es el fútbol"

Giráldez: "Nuestra prioridad es LaLiga".

Bajas: Luiz Felipe, Nteka y Mumin, en los locales; Marcos Alonso y Williot Swedberg (lesión) en los visitantes.