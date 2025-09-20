Swiatek y Alexandrova disputarán la final de Seúl

Swiatek no dio opción a Joint, de 19 años, quien venía de eliminar a la canadisense Clara Tauson, cabeza de serie número tres, y cerró el partido en poco más de una hora.

Al igual que Joint, la tenista polaca afrontó la semifinal del torneo de Seúl, de categoría WTA 500, horas después de completar el partido de cuartos ante la checa Barbora Krejcikova, que se había suspendido por la lluvia y que acabó con 6-0 y 6-3 a favor de la número dos del mundo.

La actual campeona de Wimbledon disputará este domingo el título ante Alexandrova, que se impuso en la semifinal a la checa Katerina Siniakova por 6-4 y 6-2.