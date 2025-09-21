31-14. Los Bears dejan en evidencia las carencias defensivas de los Cowboys

Tras derretirse en casa en la primera semana contra los Minnesotaa Vikings y ser atropellados por los Detroit Lions a domicilio, los Bears del técnico Ben Johnson celebraron su primer triunfo para calmar la tormenta y cambiar la dinámica en el primer punto de inflexión del curso.

Lo hicieron al ritmo del 'quarterback' Caleb Williams, quien vivió una de las mejores tardes de su carrera como profesional. Lanzó para 298 yardas (19 de 28 en pases) con cuatro pases de anotación, incluido uno de 65 yardas para Luther Burden III.

Los Bears habían recibido 52 puntos la semana pasada contra los Lions. Esta tarde, solo concedieron catorce puntos a los Cowboys.

En la próxima jornada, los Bears visitarán el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Cowboys, que venían de una vibrante victoria en la prórroga contra los New York Giants tras perder en su estreno contra los Philadelphia Eagles, dieron muestra de debilidades defensivas evidentes tras la salida de uno de sus líderes, Micah Parsons, con destino Green Bay Packers.

El 'quarterback' Dak Prescott lanzó para 251 yardas (31 de 40 en pases), con un pase de anotación, y fue interceptado en dos ocasiones.

Tanto los Cowboys como los Bears tienen ahora un balance de una victoria y dos derrotas.