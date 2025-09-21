Argentina, eliminada en octavos de final por Italia

La albiceleste, que venía de derrotar a Francia, oro en los dos últimos Juegos Olímpicos, comenzó liderando en la primera manga, contando incluso con una ventaja de tres puntos al llegar al 17-14. Sin embargo un parcial de 1-5 a partir de ese momento metió de lleno en la pelea a los italianos, que acabaron saliendo victoriosos en el desenlace.

En el segundo set la igualdad se mantuvo hasta llegar al 11-11, momento en el que cuatro puntos seguidos de Italia le dieron un colchón que fue capaz de administrar hasta el final sin excesivo sufrimiento, llegando incluso a contar en algunos tramos con seis de renta favorable.

Más igualado fue el tercero y definitivo, donde las ventajas no sobrepasaron los tres puntos hasta llegar al empatados a veinte. Ahí, un 0-4 favorable a los transalpinos les dejó a las puertas de triunfo y si bien Argentina recortó la distancia con dos puntos seguidos, no pudo rematar la remontada.

Italia dominó los puntos de ataque por 45-38, igualando ambos a bloqueos con ocho por bando. Luciano Vicentín, con 15 puntos, fue el máximo anotador de los suyos, sumando los mismos que en el otro bando Alessandro Michieletto, el más destacado de los europeos. Estos se unen a Polonia y Turquía en la nómina de clasificados para cuartos y ahora se medirán al ganador del duelo entre Bélgica y Finlandia.

