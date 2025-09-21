El etíope Habtamu Birlew Denekew gana el Maratón de Buenos Aires 2025

El podio masculino de élite se completó con el keniano Esphond Cheruiyot (2h09:46) y su compatriota Dickson Kiptoo (2h15:06).

En la rama femenina, el triunfo fue para la también etíope Elfinesh Demise Amare, con un tiempo de 2h28:12, escoltada por sus compatriotas Maritu Ketema Gutema (2h28:54) y Alemitu Tariku Olana (2h29:07).

En la clasificación sudamericana, los mejores fueron los argentinos. Joaquín Emanuel Arbe fue el primer hombre de la región, con un registro de 2h19:21 que lo ubicó sexto en la general, seguido por David Rodríguez y Ezequiel Chavarría.

Entre las mujeres, se destacaron Luján Urrutia (2h42:50), Anahí Castaño (2h43:16) y Agustina Chretien (2h48:38).

La carrera, certificada por World Athletics, partió desde la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo, y recorrió 42,195 metros por los barrios y paisajes más emblemáticos de la capital argentina.

El circuito incluyó el Rosedal, el Obelisco, el Teatro Colón, la Plaza de Mayo, un giro en la Bombonera y el paso por Puerto Madero y la Reserva Ecológica antes de regresar al punto de partida.

El evento, que sucede al medio maratón del 24 de agosto con 27.500 participantes, consolidó a Buenos Aires como epicentro del atletismo sudamericano.

La organización dispuso un amplio operativo de seguridad, hidratación, asistencia médica y transmisión por streaming, mientras que todos los corredores que completaron la prueba recibieron la medalla finisher.