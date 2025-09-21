Polideportivo

El keniano Sabastian Sawe gana el maratón de Berlín, pero no logra batir el récord mundial

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- El keniano Sabastian Sawe se consolidó este domingo como el mejor corredor de maratón del mundo al ganar el Berlín, en su tercera victoria seguida tras los de Valencia y Londres, con un crono de 2:02:15, por lo que no logró su objetivo de batir el récord del mundo de su compatriota Kelvin Kiptum (2:00:35) logrado en 2023 en Chicago (EE.UU.).

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 06:30
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2346

Sawe, de 30 años, cubrió la primera mitad del recorrido en un tiempo de 1:00:16, con un ritmo de 2:50 por kilómetro, lo que le situaba por encima de la marca que hizo Kiptum (1:00:48), fallecido en febrero de 2024 en un accidente de tráfico.

Sin embargo, en una carrera marcada por el calor, no pudo aguantar el ritmo en la segunda parte del trazado y acabó por encima de las dos horas y dos minutos, diez segundos por encima de su marca conseguida en Valencia en diciembre de 2024 (2:02:05) en su debut en la prueba de los 42,195 kilómetros.

Enlace copiado