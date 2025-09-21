El keniano Sabastian Sawe gana el maratón de Berlín, pero no logra batir el récord mundial

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- El keniano Sabastian Sawe se consolidó este domingo como el mejor corredor de maratón del mundo al ganar el Berlín, en su tercera victoria seguida tras los de Valencia y Londres, con un crono de 2:02:15, por lo que no logró su objetivo de batir el récord del mundo de su compatriota Kelvin Kiptum (2:00:35) logrado en 2023 en Chicago (EE.UU.).