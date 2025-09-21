Italia y Bélgica confirman su presencia en cuartos tras derrotar a Argentina y Finlandia

En lo que respecta a los italianos, en la primera manga fueron durante varios tramos a remolque de la Albiceleste, llegando incluso a ponerse cuatro abajo con el 17-14. Sin embargo, un parcial de 1-5 les dio alas y les permitió llegar con mayor confianza al tramo final, en el que decantaron la balanza a su favor.

En el segundo set la igualdad se mantuvo hasta llegar al 11-11, momento en el que cuatro puntos seguidos de Italia le dieron un colchón que fue capaz de administrar hasta el final sin excesivo sufrimiento, llegando incluso a contar en algunos tramos con seis de renta favorable.

Más igualado fue el tercero y definitivo, en el que las ventajas no sobrepasaron los tres puntos hasta llegar empatados a veinte. Ahí, un 0-4 favorable a los transalpinos les dejó a las puertas del triunfo y si bien Argentina recortó la distancia con dos puntos seguidos, no pudo rematar la remontada.

Bélgica, una de las grandes revelaciones del torneo, siguió dando continuidad a sus buenas sensaciones a costa de Finlandia, a la que doblegó imponiéndose por cuatro puntos o más en los tres sets gracias a su apabullante superioridad en los bloqueos, en los que el balance fue de 8-1 para sus jugadores.

Pese a que el resultado puede parecer abultado, las sensaciones fueron engañosas en la primera manga, en la que los nórdicos llegaron a ir por delante 7-11, estando todo empatado a veintiuno y con saque para ellos. Sin embargo cuatro puntos seguidos del rival en el momento decisivo fueron suficientes para decantar el parcial a su favor.

Todo lo contrario fue el segundo set, en el que Bélgica logró su primera ventaja de más de dos puntos con el 12-9 y no bajó el ritmo hasta acabar ganando por un contundente 25-17. Dado el panorama, los finlandeses estaban obligados a remontar para estar en cuartos y consiguieron mantener la igualdad en la tercera manga hasta el 17-17, momento en el que el oponente firmó un 6-1 que rompió definitivamente la contienda (25-21 al final).

De esta manera queda ya completo el listado de partidos de cuartos que se disputarán el martes 24 de septiembre y que medirán a Polonia contra Turquía y a Italia contra Bélgica. Las otras cuatro plazas, repartidas en dos enfrentamientos el 25 de septiembre, saldrán de los choques Bulgaria-Portugal, Estados Unidos-Eslovenia, Túnez-República Checa y Serbia-Irán.