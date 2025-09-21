María Perez: "Me da un poco de vértigo si pienso en lo que he hecho"

"Me da un poco de vértigo si pienso en lo que he hecho. Llevo unos cuantos años a full y este año tenía un reto muy importante como era hacer el 20 y el 35, porque era la última vez que se iban a hacer ya que en noviembre empiezan las nuevas distancias, así que estaba con muchas ganas y la verdad es que ha salido mejor de lo que esperaba", señaló Pérez a su llegada al aeropuerto de Barajas.

Dos medallas de oro que permiten a la marchadora granadina emular a leyendas del atletismo como el jamaicano Usain Bolt, el estadounidense Carl Lewis o el británico Mo Farah y repetir el doblete en dos ediciones consecutivas de la cita mundialista

"Te pone de los nervios, porque al final son nombres que son referentes del deporte en general y estar ahí con ellos. Como he dicho en el avión siempre tiene que haber un hombre y una mujer y yo he tenido la suerte de ser la primera", indicó la marchadora.

En este sentido, María Pérez, recalcó que las dos medallas logradas en Tokio le "saben a gloria", porque acabó, como ella misma explicó, bastante tocada tras concluir de los 35 kilómetros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es verdad que me visteis muy entera en el 35, pero acabé bastante tocada. Se notó mucho la humedad y la verdad es que las dos medallas me saben a gloria, porque nunca esperas repetir". afirmó Pérez.

Éxitos que la marchadora española, doble medallista en los Juegos Olímpicos de París, espera poder repetir dentro de tres años en los Juegos de Los Ángeles, pero antes confía en volver a brillar en los Europeos que se disputarán el próximo verano en Birmingham (Reino Unido).

"El objetivo principal son los Juegos de Los Ángeles, pero el año que viene tenemos Europeos en Birmingham en la nueva distancia la media maratón y espero estar", concluyó la atleta española.