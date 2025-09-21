Osasuna alza la voz ante los arbitrajes por tercera vez en cinco jornadas

"Confío en que la situación se gire y tengamos un poco más de suerte", dijo el técnico italiano en rueda de prensa, después de 96 minutos en los que su equipo no perdió la cara al encuentro pese a la expulsión de Valentin Rosier justo ante del descanso.

El preparador afirmó que su equipo no está teniendo suerte en estas acciones con los árbitros, al no ser la primera vez que salen perjudicados. "Hoy han pitado uno a favor, pero tenían que haber sido dos. No creo que se haga para perjudicar a Osasuna o favorecer al Villarreal", dijo tras la no intervención del VAR en esa acción.

"Confío en que la situación se gire y tengamos un poco más de suerte", añadió un entrenador que siguió con tensión el devenir de un choque que se le fue tras el gol de Gueye de rebote en el 85.

El protagonista de la acción del minuto 80, opinó lo siguiente respecto del golpe recibido por Rafa Marín: “No soy de quejarme, pero creo que llevamos varias jornadas en las que las jugadas dudosas nos caen en contra. En directo, mi acción me pareció un penalti bastante claro. Yo nunca me tiro y si hubiera podido seguir habría seguido porque me plantaba solo", dijo García de Haro en los micrófonos de Movistar+.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Un claro derribo de Rafa Marín sobre Raúl con empate en el marcador penalizó el esfuerzo de los rojillos, que jugaron una hora en inferioridad. La inacción del VAR vuelve a castigar a un Osasuna que se va de vacío de La Cerámica”, titula el club la crónica para su web, cargando directamente sobre la no intervención de la tecnología.

No es la primera vez en lo que va de campaña que Osasuna puede salir perjudicado con la decisión del árbitro en cuestión. La anterior tuvo lugar en la fecha 4 ante el Espanyol en Barcelona. El debutante Miguel Sesma Espinosa obvió un posible penalti a Víctor en la segunda parte y permitió algunas acciones pasadas de dureza.

El director deportivo, Braulio Vázquez, no dejó pasar la ocasión y dejó claro su parecer en la rueda de prensa de valoración del mercado: “El penalti a Víctor Muñoz fue clarísimo y no tuvo repercusión, parece que el VAR no está. Parece que no está ahora. Yo prefiero que entre. No era una jugada gris. Ya veremos la misma jugada con otros equipos como en vez de gris será blanco”.

Como primer precedente, hay que remontarse al 19 de agosto. La deriva del partido entre Real Madrid y Osasuna dejó muy sorprendido a la entidad navarra. La expulsión de Bretones “por uso excesivo de la fuerza” en el minuto 94 en el centro del campo se convirtió en dos partidos de sanción finalmente. No se dio crédito al ver que se desestimaron sus alegaciones.

“No me parece roja. Ellos dicen que agarra. Choca con el pecho y se le va la mano. Me parece excesiva. El problema no es el partido porque ya se ha terminado. Es el siguiente porque no tendremos a Abel. El VAR no entra porque no es muy claro. Me fastidia”, reconoció entonces Lisci.

Este jueves, Osasuna tratará de olvidar este nuevo desajuste arbitral para lograr la victoria en un estadio de El Sadar en el que mantiene su condición de invicto, con partidos ganados ante el Valencia y el Rayo Vallecano.