Pogacar: "Claro que estoy decepcionado, pero Remco es buenísimo"

"Claro que me decepciona que me haya adelantado. Es un trago amargo, pero es Remco. Es muy rápido y es increíble lo bueno que es en esta disciplina. Me quito el sombrero, de verdad, Menuda victoria", dijo tras la carrera felicitando al ganador.

Pogacar, en ese sentido, y tirando un poco de humor, espera que Evenepoel "estuviera hoy al 100 por cien preparado para esta contrarreloj y que solo esté al 99% para la carrera en ruta el domingo que viene".

El esloveno, dominador del pelotón internacional en los últimos años, también lamentó haberse quedado fuera de podio por menos de dos segundos, algo que de haberse dado cuenta hubiese tratado de lograr.

"Sí, he visto que la diferencia era muy pequeña. Es realmente amargo. Si hubiera sabido que estaba a un segundo, podría haber tenido un extra de motivación", asumió, en todo caso dispuesto a recuperarse y "contento" con el esfuerzo realizado. "Estoy contento con lo que sufrí y mañana será otro día", resumió.

Pogacar también echó mano del humor para lamentar haber sufrido una derrota como la de hoy el día de su 27 cumpleaños. "El año pasado gané el Mundial el día del cumpleaños de mi hermano, pero esta vez no quería consentirme demasiado en mi propio cumpleaños", apuntó.

Ya más en serio, el esloveno desveló que viajó a la última carrera en Canadá enfermo y que ello le impidió preparar bien la contrarreloj de hoy, pero cree que durante la semana podrá trabajar bien de cara a la prueba en línea del domingo próximo.

"Antes de ir a Canadá, no pude completar mis entrenamientos en la bicicleta de contrarreloj. No voy a decir que abandoné la crono, pero sí que tuve que saltarme algunas sesiones de entrenamiento importantes por la enfermedad. Aun así, tenía que ir a Canadá para estar al 100% para la carrera en ruta del Mundial", relató.

Ante esas dificultades previas, Pogacar se mostró "satisfecho" por el esfuerzo realizado y "con ganas" de afrontar la carrera en línea. "Dos entrenamientos duros más y estaré completamente listo", avisó.