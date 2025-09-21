Puerto Rico demuestra su "potencial" con la plata de Owens-Delerme en Mundial Atletismo

"Este resultado nos llena de orgullo y demuestra el potencial de Puerto Rico en las disciplinas más exigentes del atletismo", expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, en un comunicado, tras la participación de Owens-Delerme.

Rosario resaltó además a Owens-Delerme, porque "se ha convertido en un referente internacional y en inspiración para nuestra juventud deportiva".

"Su éxito también refleja el apoyo, el seguimiento y la inversión constante que el Comité Olímpico de Puerto Rico ha puesto en su carrera, acompañándolo en su desarrollo competitivo y en el cumplimiento de sus metas", añadió.

Owens-Delerme ganó la plata tras finalizar la carrera de 1.500 metros, que le impulsó a sumar 8.784 puntos, quedando a diez unidades del primer lugar, el alemán Leo Neugebauer.

Los 8.784 puntos, a su vez, representan una nueva marca de Puerto Rico. La marca previa era suya con 8.732 puntos en el 2024.

La presea de Owens-Delerme representa la quinta medalla para Puerto Rico en Campeonatos Mundiales de Atletismo.

Las demás fueron obtenidas por Javier Culson, plata en 400m con vallas en Berlín 2009 y en Daegu 2011, y la velocista Jasmine Camacho-Quinn, bronce en Eugene 2022 y plata en 100m con vallas en Budapest 2023.