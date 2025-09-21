Reconocen a las Islas Vírgenes británicas con tres marcas distintivas en la vela

De igual manera, el territorio caribeño ha sido reconocido como 'La capital indiscutible de la vela en el Caribe' y 'La capital de la vela del Caribe', según indicó la Comisión de Películas y la Junta de Turismo del territorio caribeño.

"Las Islas Vírgenes británicas han sido reconocidas como uno de los principales destinos de la vela en el mundo, gracias a nuestros vientos alisios, canales navegables, corrientes marinas y protegidos muelles", resaltó Clive McCoy, director de turismo de este territorio.

Destacó además que estos reconocimientos marcan "un poderoso paso en proteger nuestra identidad, reforzando nuestra posición en el mercado internacional y asegurando que los viajeros, veleristas y socios asocian el deporte con las Islas Vírgenes y su excelencia en la vela".

Las tres marcas permanecerán distinguidas respectivamente por diez años, retroactivo desde el 7 de mayo de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas protecciones legales aseguran la reputación de las Islas Vírgenes, no solo por su herencia, sino también por su futuro audaz en el deporte y la cultura de la vela como líder mundial de esa comunidad.

McCoy, a su vez, afirmó que estas distinciones serán resaltadas en próximas campañas globales de mercadeo, diseñadas para reforzar al territorio caribeño a ser reconocido como un destino de aventuras inolvidables de la vela.

Esto se logrará gracias a que las Islas Vírgenes británicas, que cuentan con sesenta islotes y cayos, así como con centros vacacionales de lujo, villas privadas y afianzar el turismo de eventos profesionales y congresos para este sector, conocido como MICE, apele a los turistas y empresarios.