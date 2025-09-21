Sofía Val y Asaf Kazimov logran plaza olímpica en danza y se suman a Smart y Dieck

Val y Kazimov debían acabar entre los cuatro primeros y se jugaban sus opciones en la danza libre, después de que el viernes terminaran quintos en la danza rítmica. Con música de Muse, obtuvieron 101'97 puntos, que sumados a los 68'35 que ya tenían les permitió finalizar con un registro total de 170'32.

De esta manera terminaron como terceros en la general por detrás de los lituanos Allison Reed y Saulius Ambrulevicius (198'73) y de los australianos Holly Harris y Jason Chan (183'50). La otra plaza restante fue para los chinos Shiyue Wang y Xinyiu Liu (168'83), quedándose fuera los suecos Milla Ruud Reitan y Nikolaj Majorov (168'60).

Con su resultado, la delegación española se garantiza por primera vez en la historia la presencia de dos parejas en danza, ya que Val y Kazimov se suman a Olivia Smart y Tim Dieck, quienes se clasificaron previamente a través del Mundial de Boston del pasado mes de marzo. Además Tomás Guarino participará en individual masculino.