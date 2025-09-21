Polideportivo

Sofía Val y Asaf Kazimov logran plaza olímpica en danza y se suman a Smart y Dieck

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- La pareja de patinadores españoles Sofía Val y Asaf Kazimov estará en los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina d’Ampezzo 2026 en la modalidad de danza tras finalizar en tercera posición del clasificatorio que se ha disputado en el Beijing National Indoor Stadium (China).

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 05:05
Val y Kazimov debían acabar entre los cuatro primeros y se jugaban sus opciones en la danza libre, después de que el viernes terminaran quintos en la danza rítmica. Con música de Muse, obtuvieron 101'97 puntos, que sumados a los 68'35 que ya tenían les permitió finalizar con un registro total de 170'32.

De esta manera terminaron como terceros en la general por detrás de los lituanos Allison Reed y Saulius Ambrulevicius (198'73) y de los australianos Holly Harris y Jason Chan (183'50). La otra plaza restante fue para los chinos Shiyue Wang y Xinyiu Liu (168'83), quedándose fuera los suecos Milla Ruud Reitan y Nikolaj Majorov (168'60).

Con su resultado, la delegación española se garantiza por primera vez en la historia la presencia de dos parejas en danza, ya que Val y Kazimov se suman a Olivia Smart y Tim Dieck, quienes se clasificaron previamente a través del Mundial de Boston del pasado mes de marzo. Además Tomás Guarino participará en individual masculino.

