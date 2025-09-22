El Abierto Británico concede una plaza al mejor clasificado no exento del Open de España

El Royal and Ancient Club de St Andrews (R&A), que organiza el Abierto Británico, dio a conocer el pasado 26 de agosto que reservaba una plaza al ganador del torneo que se celebra en el Club de Campo Villa de Madrid, correspondiente al DP World Tour, el circuito europeo.

También el Masters de Augusta acordó la misma medida y concedió una exención al Open de España y a otros abiertos nacionales, como los de Escocia, Japón, Australia o Sudáfrica.

En el listado publicado hoy por el R&A a través de un comunicado, matiza el puesto reservado para el abierto de España y no lo ciñe al ganador, sino al mejor jugador en la clasificación final que no tenga ya exención y que pase la criba tras las dos primeras jornadas.

Entre los participantes en el Open de España de este año está el vasco Jon Rahm, que tiene asegurado su plaza para el Abierto Británico de 2026 como ganador de la general del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí.

Además de Madrid, la organizadora del Abierto Británico ha concedido 25 exenciones en otros catorce torneos con el mismo criterio.

Entre ellos está el Open de Argentina, que se disputará del 26 de febrero al 1 de marzo en Buenos Aires, correspondiente al Korn Ferry Tour.

En los torneos de Australia, Sudáfrica, Japón, Canadá y Escocia, se otorgan tres plazas y en el TBC del circuito asiático, dos. Como en otras ediciones, habrá plazas para los primeros clasificados en las calificaciones regionales.

La 154 edición del único de los cuatro 'majors' de golf que se disputa en Europa se celebrará del 16 al 19 de julio del próximo año en el campo inglés de Royal Birkdale.