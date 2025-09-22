El padre de Evenepoel: "El récord de la hora podría ser otra cumbre a conquistar"

"Quizá sí. Aún no lo hemos hablado directamente, pero creo que podría interesarle algún día. Es justamente el tipo de desafío que debe atraerle", dijo este lunes el padre de Evenepoel en una entrevista en el diario belga Sudinfo.

El ciclista belga, de 25 años, dio una demostración en la crono del Mundial el domingo, llegando incluso a doblar al esloveno y cuádruple campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar, quien salió dos minutos y medio antes.

Más allá de la prueba en ruta el próximo domingo, analizando con perspectiva el rendimiento de Remco en pruebas contrarreloj, su padre cree que el récord de la hora es un desafío que le encaja y que intentará en el futuro, aunque no sea un especialista en pista.

"Sabe que es otra disciplina, pero tiene las cualidades específicas para lograrlo. Es un objetivo que llegará a su debido tiempo, después de las otras grandes citas de su carrera. La crono sigue siendo su especialidad y si ya apunta al cuádruple título mundial (en esa modalidad), el récord de la hora podría ser otra cumbre a conquistar", añadió.

Patrick no es el único en Bélgica que anima a Evenepoel a intentar batir el récord de la hora, que en el pasado conquistaron grandes ciclistas como el italiano Fausto Coppi (1942), el francés Jacques Anquetil (1956), el español Miguel Induráin (1994), el suizo Tony Rominger (1994) o el británico Bradley Wiggins (2015).

Su compatriota Eddy Merckx, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos y que batió el récord de la hora en 1972, sugirió este verano que el ciclismo disfrutaría si Evenepoel y Pogacar se retaran en esa prueba.

"El esloveno es el mejor, el más completo. Y Remco tiene una aerodinámica increíble. Sería bonito que se atrevieran con ese reto", dijo Merckx en una entrevista concedida en junio al diario Le Soir.

Desde octubre de 2022, el récord de la hora masculino lo tiene el italiano Filippo Ganna, con 56,792 kilómetros.