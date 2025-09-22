Estados Unidos y Bulgaria avanzan a cuartos de final

Portugal, una de las revelaciones del campeonato, no pudo prolongar su sueño y cayó ante el combinado búlgaro, undécimo en el ránking mundial, en tres mangas (25-19, 25-23 y 25-13), en un partido en el que sobresalió el atacante Aleksandar Nikolov con 19 puntos, 17 de ellos en ataque.

La selección ibérica, número 23 del mundo, llegó a octavos como segunda del grupo D, por detrás de Estados Unidos, tras dar la sorpresa ante Cuba (3-1) y ganar a Colombia (3-2) en su primer Mundial después de 23 años sin participar.

Estados Unidos, bronce en los Juegos de París y campeón del mundo en 1986, dejó en el camino a Eslovenia después de remontar el primer set (25-19) y ganar los tres siguientes (25-22, 25-17 y 25-20).

El equipo estadounidense se medirá con Bulgaria este jueves por un puesto en semifinales.

Los octavos de final del Mundial se completarán este martes con los emparejamientos Túnez-República Checa y Serbia-Irán.

Ya están clasificados entre los ocho mejores Italia, que derrotó a Argentina, y Bélgica, que se deshizo de Finlandia, por 3-0 en ambos casos, y que se cruzarán este miércoles.

En la misma jornada, se enfrentarán Polonia, que eliminó a Canadá (3-1), y Turquía, que hizo lo propio con Países Bajos por el mismo resultado (3-1).