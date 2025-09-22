Los Giants están abiertos a quitarle la titularidad al veterano Russell Willson

"Estamos analizando todas las decisiones sobre el personal que tenemos. Es algo que haremos en los próximos días. Diría que lo estamos revisando todo. Evaluamos cada puesto ahora mismo", afirmó el 'coach'.

Las dudas sobre la permanencia de Wilson surgieron después de la pobre actuación que tuvo el pasador campeón en el Super Bowl XLVIII en la derrota del pasado domingo de los Giants 22-9 ante Kansas City Chiefs, en la que salió abucheado por los seguidores del equipo, según Deboll, de manera justa.

"Yo también lo abuchearía, para ser honesto, por no ser lo suficientemente bueno, por no anotar, por no definir. Lo entiendo. Así es la naturaleza de este deporte", subrayó el entrenador.

Wilson, de 36 años, completó 18 de 32 envíos para 160 yardas en un duelo en el que fue interceptado en dos ocasiones y capturado dos más, registros muy lejanos a los que obtuvo con los Seattle Seahawks, con los que brilló entre 2012 y 2021.

Brian Daboll no descartó que en los próximos partidos le den mayor actividad al novato de 22 años Jaxson Dart, quien fue reclutado en el Draft de abril pasado en la primera ronda.

"Lo hemos puesto en algunas jugadas en las últimas dos semanas. No pondríamos a nadie en el juego con quien no sintamos confianza", explicó.

Los Giants son junto con los New Orleans Saints los únicos equipos en la Conferencia Nacional que marchan con tres derrotas de manera consecutiva, lo que según las estadísticas los condena a una temporada sin playoffs.

Los neoyorquinos ocupan el puesto 27 entre los 32 equipos en puntos anotados, con 52 en tres partidos, promedian 17 puntos por juego, a la defensiva las cosas no mejoran y ocupan el penúltimo lugar.

El panorama para Giants podría complicarse aún más en la semana cuatro cuando el próximo domingo reciban al invicto Los Angeles Chargers, uno de los equipos más poderosos de la Conferencia Americana.