Najee Harris es baja de los Chargers por rotura en el tendón de Aquiles

Harris se lesionó en una jugada sin contacto en el segundo cuarto del partido en el que el pasado domingo los Chargers derrotaron 23-20 a los Denver Broncos.

En una toma televisiva de la acción se nota como el tendón de Harris se rompe al intentar arrancar para tomar el balón que Jalen Hurts le daría para completar una carrera.

Najee, experimentado jugador de 27 años, y el novato Omarion Hampton daban forma a una de las parejas de corredores más dominantes de la liga.

La baja de Harris es un duro golpe para los Chargers, que estaban considerados como uno de los candidatos para pelear por el título de la Conferencia Americana.

La semana tres de la NFL cobró lesiones en algunas de las principales estrellas de la liga.

Además de Harris, los Arizona Cardinals perdieron para lo que queda de la campaña a James Conner, su corredor principal, quien fue retirado en camilla del partido que su equipo perdió 16-15 ante los San Francisco 49ers, por una lesión en el tobillo que requerirá una cirugía.

Jonathan Gannon, 'coach' de Cardinals informó la situación de Conner.

Más temprano, los 49ers también confirmaron que Nick Bosa, uno de los mejores apoyadores de la NFL, no volverá a jugar hasta la próxima campaña luego de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió.

En Chicago, además de la derrota 31-14 ante los Bears los Cowboys perdieron a CeeDee Lamb, su receptor estelar, quien no podrá jugar entre tres y cuatro semanas debido a un esguince en el tobillo izquierdo, según anunció Brian Schottenheimer, entrenador del equipo.

"Definitivamente que lo perderemos por un tiempo, definitivamente no jugará la próxima semana", dijo Schottenheimer,

Lamb se lastimó en el primer cuarto, en una acción en la que Noah Sewell, defensivo de Bears, atrapó y torció el tobillo del receptor.

Otra lesión significativa fue la del ala cerrada de los Carolina Panthers, Ja'Tavion Sanders, quien estará ausente varios partidos por un esguince de tobillo que padeció durante la victoria del domingo de su equipo 30-0 sobre Atlanta Falcons.

La lesión, que sucedió en el último periodo, hará que Sanders esté fuera de acción al menos cuatro semanas.